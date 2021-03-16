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Стріляли з мінометів та гранатометів: бойовики на Донбасі 10 разів зірвали "тишу"

Новость на русском → Донбас, Вівторок 16 березня 2021 08:26
Стріляли з мінометів та гранатометів: бойовики на Донбасі 10 разів зірвали "тишу" Фото: Українські військові на Донбасі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі бойовики обстрілювали позиції українських військових 10 разів за минулу добу. Використовували для цього зброю, заборонену мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій біля населених пунктів Верхньоторецьке і Водяне, обстрілюючи їх забороненими мінометами калібру 82 мм та 120 мм і гранатометами різних систем, а також великокаліберними кулеметами.

Крім того, в районі населених пунктів Лебединське та Трудівське окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

А біля селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет. Також біля Мар'їнки стріляли зі стрілецької зброї.

Біля селища Південне ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У центрі командування ООС уточнюють, що в результаті обстрілу наші військові не зазнали бойових втрат. Однак на обстріл противника наші воїни відкривали вогонь.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння протягом дня.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі намагаються загострити ситуацію. Ранок починається з обстрілів.

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