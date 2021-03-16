Стріляли з мінометів та гранатометів: бойовики на Донбасі 10 разів зірвали "тишу"

На Донбасі бойовики обстрілювали позиції українських військових 10 разів за минулу добу. Використовували для цього зброю, заборонену мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС .

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій біля населених пунктів Верхньоторецьке і Водяне, обстрілюючи їх забороненими мінометами калібру 82 мм та 120 мм і гранатометами різних систем, а також великокаліберними кулеметами.

Крім того, в районі населених пунктів Лебединське та Трудівське окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

А біля селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет. Також біля Мар'їнки стріляли зі стрілецької зброї.

Біля селища Південне ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У центрі командування ООС уточнюють, що в результаті обстрілу наші військові не зазнали бойових втрат. Однак на обстріл противника наші воїни відкривали вогонь.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.