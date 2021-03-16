Стреляли из минометов и гранатометов: боевики на Донбассе 10 раз сорвали "тишину"

На Донбассе боевики обстреливали позиции украинских военных 10 раз за прошедшие сутки. Использовали для этого оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС .

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Тут боевики открывали огонь в сторону украинских позиций возле населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, обстреливая запрещенными минометами калибра 82 мм и 120 мм и гранатометами различных систем, а также крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, в районе населенных пунктов Лебединское и Трудовское оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

А возле поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет. Также возле Марьинки стреляли из стрелецкого оружия.

Возле поселка Пивденное враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В центре командования ООС уточняют, что в результате обстрелов наши военные не понесли боевых потерь. Однако на обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ обо всех фактах нарушения режима прекращения огня.