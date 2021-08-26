Стріляли не по борту: нові подробиці обстрілу італійського літака в Кабулі

Сьогодні в аеропорту Кабула в захопленому талібами Афганістані під обстріл потрапив італійський військовий літак . Спочатку була інформація, що стріляли в літак, але розвідка каже, що це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство Corriere .

За даними розвідки, сам літак не був ціллю під час обстрілу. Таліби стріляли у повітря, щоб розігнати натовп, який наближався до воріт аеропорту, який наразі контролюється іноземними військовими.

У розвідці зазначають, що у сам літак не було здійснено жодних пострілів. Наразі борт вже приземлився у Кувейті.