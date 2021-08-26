RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стріляли не по борту: нові подробиці обстрілу італійського літака в Кабулі

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні в аеропорту Кабула в захопленому талібами Афганістані під обстріл потрапив італійський військовий літак. Спочатку була інформація, що стріляли в літак, але розвідка каже, що це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство Corriere.

За даними розвідки, сам літак не був ціллю під час обстрілу. Таліби стріляли у повітря, щоб розігнати натовп, який наближався до воріт аеропорту, який наразі контролюється іноземними військовими.

У розвідці зазначають, що у сам літак не було здійснено жодних пострілів. Наразі борт вже приземлився у Кувейті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський літак потрапив під обстріл, коли вилітав з аеропорту Кабулу. На борту літака С130J було 98 афганських громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
КабулАфганистанІталія