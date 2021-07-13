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Бойовики обстріляли з артилерії село на Донбасі: зруйновані будинки місцевих жителів

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Донбас, Вівторок 13 липня 2021 17:27
Бойовики обстріляли з артилерії село на Донбасі: зруйновані будинки місцевих жителів Фото: бойовики з артилерії обстріляли село на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 13 липня бойовики обстріляли із заборонених Мінськими угодами 122-міліметрових гармат село Тарамчук в Донецькій області. Зруйновані житлові будинки та трансформаторна підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що обстріл вівся з 07:40 до 08:25 з боку окупованого населеного пункту сигнальне. Бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм. Всього вони випустили по селу понад 30 снарядів.

В результаті обстрілу постраждали житлові будинки місцевих жителів і трансформаторна підстанція. "На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав", - зазначили українські військові.

На опублікованих ООС фотографіях видно воронки від розриву снарядом, пошкоджені будинки і знищені господарські будівлі.

Фото: бойовики з артилерії обстріляли село на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 1 липня бойовики обстріляли цивільний сектор Авдіївки. Вогонь вівся з 122-мм гармат, мінометів 120-го і 82-го калібрів.

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