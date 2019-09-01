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Число загиблих при стрільбі в Техасі збільшилось

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 20:48
Число загиблих при стрільбі в Техасі збільшилось
Фото: стрілянина у США (twitter.com/cnnbrk)

В результаті стрілянини в американському місті Одеса загинули семеро людей

Кількість жертв стрілянини в місті Одеса в штаті Техас, зросла до семи. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційного представника поліції техаського міста Одеса Стіва Ле Сюра.

Місцева поліція заявила, що число жертв тепер досягає семи осіб. Щонайменше одна людина перебуває в критичному стані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах в Західному Техасі сталася стрілянина в районі Мидленда-Одеси, поліція шукає двох підозрюваних.. За даними поліцейських, один або, можливо, двоє підозрюваних викрали машину поштової служби США. При цьому викрадачі відстрілювалися і внаслідок хаотичної стрілянини кулі потрапили в декількох осіб.

Поліція повідомляє, що 21 людина отримала поранення через перестрілок. Також троє співробітників правоохоронних органів отримали поранення - з Департаменту громадської безпеки, Департаменту поліції Мидленда і Департаменту поліції Одеси.

Департамент громадської безпеки Техасу закликав жителів уникати великих автомагістралей в цьому районі, в тому числі межштатной автомагістралі №20.

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