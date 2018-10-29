У США сталася стрілянина в школі

Ілюстративне фото (FBI.gov)

В результаті події загинула одна людина

У середній школі американського штату Північна Кароліна сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Повідомляється, що інцидент стався в понеділок вранці в школі міста Матьюс.

"Один школяр був поранений і доставлений до лікарні, характер його пошкоджень ще невідомий. У зв'язку з інцидентом був затриманий інший школяр", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє AP, постраждалого школяра госпіталізували в критичному стані. Від отриманих поранень він помер у лікарні. Правоохоронці затримали школяра, якого підозрюють у стрілянині у навчальному закладі.

Нагадаємо, у вересні в американському місті Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на території школи сталася стрілянина, в результаті чого загинула одна людина. Зі слів начальника міської поліції Джастіна Робертса, загиблим став 18-річний хлопець, але Робертс не зміг відповісти на запитання, чи є загиблий учнем у даному закладі.

В кінці серпня на півночі Каліфорнії невідомі влаштували стрілянину біля школи, в результаті чого загинув підліток. Інцидент стався в Фейрфілд на півночі штату Каліфорнія. В результаті стрілянини загинув 16-річний підліток. Також повідомлялось про ще одного постраждалого, якого госпіталізували в критичному стані.