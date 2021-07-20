Стрілянина на весіллі під Одесою: стрілка випустили з СІЗО

Чоловік, який був затриманий за стрілянину на весіллі у місті Фонтанка Одеської області, вийшов із СІЗО. Він вийшов під заставу в розмірі 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Думська" .

Видання зазначає, що чоловік був єдиним затриманим під час святкування весілля, яке відзначали зі стріляниною.

Нагадаємо, в селі під Одесою чоловік влаштував стрілянину під час святкування весілля. Для його затримання довелося проводити спецоперацію.

Як писало РБК-Україна, правопорушника затримали прямо на весіллі за допомогою спецпризначенців.