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Стрельба на свадьбе под Одессой: стрелка выпустили из СИЗО

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Вторник 20 июля 2021 21:59
Стрельба на свадьбе под Одессой: стрелка выпустили из СИЗО Фото: стрелок на свадьбе в Фонтанке вышел из СИЗО под залог (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Мужчина, который был задержан за стрельбу на свадьбе в городе Фонтанка Одесской области, вышел из СИЗО. Он вышел под залог в размере 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Издание отмечает, что мужчина был единственным задержанным во время празднования свадьбы, которую отмечали со стрельбой.

Напомним, в селе под Одессой мужчина устроил стрельбу во время празднования свадьбы. Для его задержания пришлось проводить спецоперацию.

Как писало РБК-Украина, правонарушителя задержали прямо на свадьбе с помощью спецназовцев.

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