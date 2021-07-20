Стрельба на свадьбе под Одессой: стрелка выпустили из СИЗО
Фото: стрелок на свадьбе в Фонтанке вышел из СИЗО под залог (od.npu.gov.ua)
Мужчина, который был задержан за стрельбу на свадьбе в городе Фонтанка Одесской области, вышел из СИЗО. Он вышел под залог в размере 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".
Издание отмечает, что мужчина был единственным задержанным во время празднования свадьбы, которую отмечали со стрельбой.
Напомним, в селе под Одессой мужчина устроил стрельбу во время празднования свадьбы. Для его задержания пришлось проводить спецоперацию.
Как писало РБК-Украина, правонарушителя задержали прямо на свадьбе с помощью спецназовцев.