Стрельба на свадьбе под Одессой: стрелка выпустили из СИЗО

Мужчина, который был задержан за стрельбу на свадьбе в городе Фонтанка Одесской области, вышел из СИЗО. Он вышел под залог в размере 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская" .

Издание отмечает, что мужчина был единственным задержанным во время празднования свадьбы, которую отмечали со стрельбой.

Напомним, в селе под Одессой мужчина устроил стрельбу во время празднования свадьбы. Для его задержания пришлось проводить спецоперацию.

Как писало РБК-Украина, правонарушителя задержали прямо на свадьбе с помощью спецназовцев.