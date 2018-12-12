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Стрілянина у Страсбурзі: Франція продовжує пошуки нападника

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 13:51
Стрілянина у Страсбурзі: Франція продовжує пошуки нападника
Фото: Різдвяний ярмарок у Страсбурзі, де сталась стрілянина (twitter.com/UkrZaKordonom)

На кордонах Франції посилено заходи безпеки, поліція з'ясовує мотиви нападника

Правоохоронці і сили безпеки Франції продовжують масштабну операцію з розшуку нападника, який влаштував стрілянину у Страсбурзі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Зазначається, що рівень загрози безпеці у Франції був підвищений до найвищого, посилено заходи безпеки на кордоні. Крім того, правоохоронці посилили прикордонний контроль вздовж річки Рейн - по ній проходить німецько-французький кордон неподалік від Страсбурга.

За даними поліції, підозрюваним у стрілянині є 29-річним уродженцем Страсбурга Шеріф Шеккатт, який був відомий правоохоронцям, як людина, що становить загрозу для безпеки.

Заступник міністра внутрішніх справ Лоран Нуньєс не виключає, що стрілок міг залишити Францію. Наразі участь у розшуковій операції беруть 600 поліцейських. Нуньес уточнив, що поліції наразі не відомо, чи діяв нападник з наміром влаштувати теракт.

У правоохоронних органах Франції зазначають, що підозрюваний у нападі був відомий поліції ще до стрілянини у Страсбурзі. Вранці 11 грудня, перед атакою на ярмарку, поліція обшукала житло Шеріфа Шекката, оскільки його підозрювали у вбивстві. На момент обшуку його не було вдома. 

Німечькі правоохоронці зазначили, що ймовірний нападник їм відомий також. Зокрема, у 2016 році його засудили до 2,3 років ув'язнення за пограбування аптеки та  медичного закладу у містах Майнц та Енген в Німеччині. Шеріфа Шекката також засуджували за крадіжки у Франції та Швейцарії у 2008 та 2013 роках. Востаннє його затримували наприкінці 2015 року. 

Нагадаємо, користувачі Тwitter опублікували фото нападника, який вчинив стрілянину у Страсбурзі.

У вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмаркою у французькому Страсбурзі невідомий вчинив стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 13 поранені. 

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