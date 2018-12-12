Стрельба в Страсбурге: Франция продолжает поиски нападавшего

Фото: Рождественская ярмарка в Страсбурге, где произошла стрельба (twitter.com/UkrZaKordonom)

На границах Франции усилены меры безопасности, полиция выясняет мотивы стрелявшего

Правоохранители и силы безопасности Франции продолжают масштабную операцию по розыску нападавшего, который устроил стрельбу в Страсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что уровень угрозы безопасности во Франции был повышен до наивысшего, усилены меры безопасности на границе. Кроме того, правоохранители усилили пограничный контроль вдоль реки Рейн - по ней проходит немецко-французскую граница неподалеку от Страсбурга.

По данным полиции, подозреваемым в стрельбе является 29-летним уроженцем Страсбурга Шериф Шеккатт, который был известен правоохранителям, как человек, составляющий угрозу для безопасности.

Заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес не исключает, что стрелок мог покинуть страну. Сейчас участие в розыскной операции берут 600 полицейских. Нуньес уточнил, что полиции пока не известно, действовал ли нападавший с намерением устроить теракт.

В правоохранительных органах Франции отмечают, что подозреваемый в нападении был известен полиции еще до стрельбы в Страсбурге. Утром 11 декабря, перед атакой на ярмарке, полиция обыскала жилье Шерифа Шекката, поскольку его подозревали в убийстве. На момент обыска его не было дома.

Німечькі правоохранители отметили, что предполагаемый нападавший им известный также. В частности, в 2016 году его приговорили к 2,3 годам заключения за ограбление аптеки и медицинского учреждения в городах Майнц и Енген в Германии. Шерифа Шекката также осуждали за кражи во Франции и Швейцарии в 2008 и 2013 годах. Последний раз его задерживали в конце 2015 года.

Напомним, пользователи Тwitter опубликовали фото нападающего, который устроил стрельбу в Страсбурге.

Во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены.