Стрілянина у США: є загиблі

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

У Мемфісі внаслідок стрілянини загинули дві людини

Невідомі після сварки відкрили стрілянину в окрузі Шелбі Мемфіса (штат Теннессі), дві людини загинули, четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter управління шерифа округу.

За попередніми даними, стрілянині передувала "сварка, яка виникла в ході азартної гри". Внаслідок події загинули дві людини. Один з них помер на місці, інший - у лікарні.

За даними поліції, постраждалі були знайомі з особами, які відкрили вогонь. У зв'язку з подією, поки не було проведено арештів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній зі шкіл у штаті Північної Кароліни сталася стрілянина.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті стрілянини у ресторані в Таузенд-Оксі в 40 милях від Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) загинули 13 людей, включаючи стрілка. Увечері 7 листопада невідомий здійснив понад 30 пострілів. Постраждалі в паніці вибігали з приміщення і намагалися сховатися на найближчій заправці. На момент події в ресторані знаходилися більше сотні відвідувачів.