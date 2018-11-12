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Стрельба в США: есть погибшие

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 02:57
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В Мемфисе вследствие стрельбы погибли два человека

Неизвестные после ссоры открыли стрельбу в округе Шелби Мемфиса (штат Теннесси), два человека убиты, четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter управления шерифа округа.

По предварительным данным, стрельбе предшестовала "ссора, возникшая в ходе азартной игры". Вследствии происшествия погибли два человека.  Один из них скончался на месте, другой - в больнице.

По данным полиции,  пострадавшие были знакомы с лицами, открывшими огонь. В связи с произошедшим, пока не было произведено арестов.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ в штате Северной Каролины произошла стрельба.

Как писало РБК-Украина, в результате стрельбы в ресторане в Таузенд-Оксе в 40 милях от Лос-Анджелеса (Калифорния, США) погибли 13 человек, включая стрелка. Вечером 7 ноября неизвестный совершил более 30 выстрелов. Пострадавшие в панике выбегали из помещения и пытались скрыться на ближайшей заправке. На момент происшествия в ресторане находились более сотни посетителей.

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