Стрельба в США: есть погибшие

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В Мемфисе вследствие стрельбы погибли два человека

Неизвестные после ссоры открыли стрельбу в округе Шелби Мемфиса (штат Теннесси), два человека убиты, четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter управления шерифа округа.

По предварительным данным, стрельбе предшестовала "ссора, возникшая в ходе азартной игры". Вследствии происшествия погибли два человека. Один из них скончался на месте, другой - в больнице.

По данным полиции, пострадавшие были знакомы с лицами, открывшими огонь. В связи с произошедшим, пока не было произведено арестов.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ в штате Северной Каролины произошла стрельба.

Как писало РБК-Украина, в результате стрельбы в ресторане в Таузенд-Оксе в 40 милях от Лос-Анджелеса (Калифорния, США) погибли 13 человек, включая стрелка. Вечером 7 ноября неизвестный совершил более 30 выстрелов. Пострадавшие в панике выбегали из помещения и пытались скрыться на ближайшей заправке. На момент происшествия в ресторане находились более сотни посетителей.