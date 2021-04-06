Стрілянина в поїзді: одному військовому оголосили підозру, другий - на гауптвахті

За стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ оголосили підозру тільки одному офіцеру спецзв'язку. Другого відправили на гауптвахту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента .

Повідомляється, що затримано лише одного військовослужбовця, йому повідомили про підозру за фактами насильства щодо працівника правоохоронного органу та хуліганства.

Слідство вважає, що офіцери в стані алкогольного сп'яніння їхали в купе поїзда, один з них відкрив стрілянину з вогнепальної зброї і чинив опір правоохоронцям. Його дії припинив поліцейський спецназ КОРД.

Стрілка затримали в порядку ст. 208 КПК України, другого офіцера відправили на гауптвахту. Тривають слідчі дії, зброю вилучено. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.