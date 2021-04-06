Стрельба в поезде: одному военному объявили подозрение, второй - на гауптвахте
За стрельбу в поезде Константиновка - Киев объявили подозрение только одному офицеру спецсвязи. Второго отправили на гауптвахту.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.
Сообщается, что задержан только один военнослужащий, ему сообщили о подозрении по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.
Следствие полагает, что офицеры в состоянии алкогольного опьянения ехали в купе поезда, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия и оказывал сопротивление правоохранителям. Его действия пресек полицейский спецназ КОРД.
Стрелка задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, второго офицера отправили на гауптвахту. Продолжаются следственные действия, оружие изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в ночь на 6 апреля военнослужащие Госспецсвязи устроили стрельбу в поезде, который пришлось задерживать на станции Красноград. В ходе операции спецназа их задержали, при этом военные угрожали открыть огонь на поражение в случае штурма. В итоге поезд задержался на в пути на шесть часов.
Позже стало известно, что обоих военнослужащих уже уволили.