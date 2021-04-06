Стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ влаштували військовослужбовці Держспецзв'язку

Фото: вилучена зброя з місця стрілянини в поїзді Костянтинівка - Київ (hk.npu.gov.ua)

Стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ влаштували військовослужбовці фельд'єгерської служби Державної служби спеціального зв'язку та інформаційного захисту України. Обставини інциденту уточнюються.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

У поліції повідомили, що військовослужбовців вдалося затримати протягом декількох хвилин після прибуття спецназу, незважаючи на те, що вони погрожували відкрити вогонь на ураження при спробі штурму. "Ними виявилися двоє працівників служби Держспецзв'язку, які прямували в Київ", - йдеться в повідомленні.