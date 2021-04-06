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Стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ влаштували військовослужбовці Держспецзв'язку

Новость на русском → Красноград, Вівторок 06 квітня 2021 12:25
Стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ влаштували військовослужбовці Держспецзв'язку Фото: вилучена зброя з місця стрілянини в поїзді Костянтинівка - Київ (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ влаштували військовослужбовці фельд'єгерської служби Державної служби спеціального зв'язку та інформаційного захисту України. Обставини інциденту уточнюються.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

У поліції повідомили, що військовослужбовців вдалося затримати протягом декількох хвилин після прибуття спецназу, незважаючи на те, що вони погрожували відкрити вогонь на ураження при спробі штурму.

"Ними виявилися двоє працівників служби Держспецзв'язку, які прямували в Київ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що стрілянина сталася в ніч на 6 квітня, після інформації про інцидент потяг зупинили на станції Красноград. Військовослужбовців вдалося оперативно затримати після прибуття КОРДу.

На місці постраждалих не було, пасажирів на час поліцейської спецоперації евакуювали. В "Укрзалізниці" зазначили, що поїзд запізнюється на шість годин.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Тепер військовим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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