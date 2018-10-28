Стрілянина у синагозі у США: нападник викрикував антисемітські гасла

Фото: поліція (з відкритих джерел)

Нападник, заходячи в будівлю синагоги, викрикував антисемітські гасла

Чоловік, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія), перед нападом викрикував антисемітські гасла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KDKA CBS Pittsburg.

Як повідомляється, нападник вигукував гасла з побажанням смерті відвідувачам синагоги. Відразу після цього він почав стріляти по присутніх.

Зазначимо, напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США виступив за смертний вирок для зловмисника, який влаштував стрілянину на зборах в синагозі у місті Піттсбург (штат Пенсільванія).

Так, в інтерв'ю для американських ЗМІ Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв зборів у синагозі в американському місті Піттсбург, завбравши життя 8-х осіб, заслуговує на смертний вирок.

Крім того, в результаті стрілянини загинули не менше 10 осіб.