Стрілянина в Мукачеві: Зеленського просять ввести в місто Нацгвардію

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Мукачівська міська рада також просить змінити керівництво управління поліції

Мукачівська міська рада просить президента України Володимира Зеленського ввести в місто Нацгвардію через стрілянину. Про це повідомляє прес-служба міськради, передає Mukachevo.net.

Міська рада також просить змінити керівництво управління міської поліції, посилити його особового складу, посилити матеріально-технічне забезпечення поліції Мукачева сучасними засобами, автотранспортом і екіпіровкою.

"Мукачівська міська змушена звернутися до Вас (Володимира Зеленського, - ред.) за особистим втручанням через вкрай загрозливу криміногенну ситуацію, яка склалася в нашому місті. Підтвердженням цього є черговий зухвалий інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок чого госпіталізовано двох людей із вогнепальними пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, поліція кваліфікувала стрілянину в Мукачеві як замах на умисне вбивство двох осіб та незаконне поводження зі зброєю.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Мукачево сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьо.