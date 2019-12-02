У Києві сталася стрілянина в кафе, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Введено оперативний план "Сирена"

У Києві в понеділок, 2 грудня, сталася стрілянина в одному з кафе, у результаті якої постраждали декілька осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паблік "dtp.kiev.ua" Facebook.

Повідомляється, що стрілянина сталася в кафе "Баку" на вулиці Антоновича, 88. Конфлікт виник між кількома іноземцями, які відкрили вогонь з травматичної зброї.

"Попередньо, кілька іноземців в ході конфлікту почали стрілянину з травматичної зброї. Постраждали кілька людей. іноземці - гості з колишніх південних республік Радянського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Стрільці зникли на автомобілі Mitsubishi сірого кольору. Введено оперативний план " Сирена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 грудня в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській відбулося замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті стрілянини загинув 3-річний син депутата. Поліція затримала двох підозрюваних 18 і 19 років. Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, Соболєву надали охорону.

Також РБК-Україна писало, що в Києві 30 листопада здійснили напад на відділення "Ощадбанку" на Русанівці. Двоє грабіжників підірвали банкомат і викрали більше 230 тисяч гривень. Поліція затримала іноземця та киянина за підозрою в пограбуванні. Прокуратура повідомила чоловікам про підозру.