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Соболєву надали охорону, - Крищенко

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 16:12
Соболєву надали охорону, - Крищенко
Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)

Раніше поліція знайшла зброю, з якої стріляли в Соболєва

Депутату Київської обласної ради В'ячеславу Соболєву, на якого було здійснено замах на вбивство, надали охорону. Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поліцейські в даний час охороняють депутата.

"Надали йому (Соболєву, - ред.) поліцейський супровід, поки поліцейські охороняють", - повідомив Крищенко.

Раніше повідомлялося, що поліція виявила зброю, з якого було здійснено замах на Соболєва, в результаті якого загинула його трирічна дитина. Слідчі простежили траєкторію польоту кулі та встановили будинок, з якого проводилася стрілянина.

Замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з родиною. Після стрілянини у Києві ввели оперативний план "Сирена" з пошуку автомобіля, на якому зникли підозрювані. Попередньо, вони втекли на Lexus.

Також РБК-Україна писало, що поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва. При цьому в поліції не повідомляють подробиць затримання та імена підозрюваних.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст. 115 Кримінального кодексу України.

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