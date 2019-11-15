Стрілянина у каліфорнійській школі: названа кількість жертв

Двоє учнів віком 16 та 14 років були вбиті і троє інших поранені пдоростком, відкрила вогонь в середній школі в місті Санта-Кларита Каліфорнії в четвер. Про це повідомляє РБК-Укриаина з посиланням на ВПС.

Як повідомляється, жертви загинули в результаті короткої 16-секундної вонепальної атаки вогнем незадовго до занять.

Напад скоїв 16-річний підліток у день свого народження, а потім вистрілив собі в голову. Зараз перебуває в критичному стані.

"Підозрюваний стояв у дворі школи, коли він вийняв напівавтоматичний пістолет калібру 45 мм зі свого рюкзака і відкрив вогонь приблизно на 16 секунд. Підозрюваний не мав жодного відомого зв'язку з жертвами", - розповіли в місцевій поліції.

Також повідомлялося, що очевидці описували нападника, як азіата в чорному одязі.

Раніше РБК-Україна писало, на півночі Каліфорнії в місті Орінда сталася стрілянина на вечірці на честь Хеллоуїна, в результаті чого загинули чотири людини, ще чотири отримали поранення.

Крім того, сталася стрілянина під час вечірки у місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб і ще троє загинули. Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.