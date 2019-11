У Каліфорнії сталася стрілянина в школі, є постраждалі

Інцидент стався у школі Saugus High School

У місті Санта-Кларита в штаті Каліфорнія у США невідомий відкрив стрілянину в школі, в результаті чого отримали поранення щонайменше сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Як повідомляється, інцидент стався в школі Saugus High School, розташованої приблизно в 65 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса.

Очевидці описали напав, як чоловіка-азіата в чорному одязі. На даний момент правоохоронні органи ведуться його пошуки.

