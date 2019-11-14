У Каліфорнії сталася стрілянина в школі, є постраждалі

Фото: місце події (KTTV-TV)

Інцидент стався у школі Saugus High School

У місті Санта-Кларита в штаті Каліфорнія у США невідомий відкрив стрілянину в школі, в результаті чого отримали поранення щонайменше сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Як повідомляється, інцидент стався в школі Saugus High School, розташованої приблизно в 65 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса.

Очевидці описали напав, як чоловіка-азіата в чорному одязі. На даний момент правоохоронні органи ведуться його пошуки.

Police in Santa Clarita are escorting kids off the campus of Saugus High School in Santa Clarita. Multiple people are said to have been injured. https://t.co/wFsPQaTQj9 pic.twitter.com/aQKzDxN64L — CBS News 8 (@CBS8) November 14, 2019

Нагадаємо, на півночі штату Каліфорнія (США) в місті Оринда сталася стрілянина на костюмованій вечірці на честь Хеллоуїна, в результаті чого загинули чотири людини, ще чотири отримали поранення.

Крім того, у Франції у місті Марсель сталася стрілянина в барі, в результаті чого було поранено шість осіб. Нападник під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік. Одного з постраждалих госпіталізували з серйозними пораненнями.

Також в американському штаті Каліфорнія сталася стрілянина під час вечірки у місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб і ще троє загинули. Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.