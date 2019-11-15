Стрельба в калифорнийской школе: названо количество жертв

Двое учеников в возрасте 16 и 14 лет были убиты и трое других ранены пдоростком, открывшим огонь в средней школе в городе Санта-Кларита Калифорнии в четверг. Об этом сообщает РБК-Укриаина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, жертвы погибли в результате короткой 16-секундной огнестрельной атаки незадолго до занятий.

Нападение совершил 16-летний подросток в день своего рождения, а затем выстрелил себе в голову. Сейчас он находится в критическом состоянии.

"Подозреваемый стоял во дворе школы, когда он вынул полуавтоматический пистолет калибра 45 мм из своего рюкзака и открыл огонь примерно на 16 секунд. Подозреваемый не имел никакой известной связи с жертвами", - рассказали в местной полиции.

Также сообщалось, что очевидцы описывали напавшего, как азиата в черной одежде.

Ранее РБК-Украина писало, на севере Калифорнии в городе Оринда произошла стрельба на вечеринке в честь Хеллоуина, в результате чего погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Кроме того, произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.