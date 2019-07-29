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Стрілянина у Каліфорнії: поліція шукає другого підозрюваного

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 16:50
Стрілянина у Каліфорнії: поліція шукає другого підозрюваного
Фото: місце стрільби (twitter.com juliasulek)

Поліція ще не з'ясувала яку роль виконував спільник злочинця

Поліція розшукує другого підозрюваного у стрілянині у Каліфорнії (США) у місті Гілрой на гастрономічному фестивалі Gilroy Garlic Festival. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначимо, що сам злочинець був застрелений поліцейськими протягом декількох хвилин після інциденту.

"Другий підозрюваний був якимось чином причетний, ми просто не знаємо, яким чином. Ми виявили гвинтівку на місці події. Злочинець, якого ніхто не впізнав, прорізав паркан, щоб сховатися від металошукачів та інших охоронців біля входу на фестиваль", - уточнюють поліцейські.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах у штаті Каліфорнія у місті Гілрой чоловік відкрив стрілянину на гастрономічному фестивалі Gilroy Garlic Festival, в результаті загинули щонайменше три людини, близько 11 постраждали. Причини інцидента з'ясовуються.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 липня в Нью-Йорку сталася стрілянина на вуличній вечірці в районі Бруклін, у результаті чого загинула одна людина і ще 10 постраждали.

 

 

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрілянина в Каліфорніїнадзвичайні події
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