Стрельба в Калифорнии: полиция разыскивает второго подозреваемого

Фото: место стрельбы (twitter.com juliasulek)

Полиция еще не выяснила какую роль выполнял сообщник преступника

Полиция разыскивает второго подозреваемого в стрельбе в Калифорнии (США) в городе Гилрой на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, сам преступник был застрелен полицейскими в течение нескольких минут после инцидента.

"Второй подозреваемый был каким-то образом замешан, мы просто не знаем, каким образом. Мы обнаружили винтовку на месте происшествия. Преступник, которого никто не опознал, прорезал забор, чтобы скрыться от металлоискателей и других охранников у входа на фестиваль", - уточняют полицейские.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли по меньшей мере три человека, около 11 пострадали. Причины ицидента выясняются.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 июля в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали.