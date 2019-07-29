ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стрельба в Калифорнии: полиция разыскивает второго подозреваемого

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 16:50
Стрельба в Калифорнии: полиция разыскивает второго подозреваемого
Фото: место стрельбы (twitter.com juliasulek)

Полиция еще не выяснила какую роль выполнял сообщник преступника

Полиция разыскивает второго подозреваемого в стрельбе в Калифорнии (США) в городе Гилрой на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, сам преступник был застрелен полицейскими в течение нескольких минут после инцидента.

"Второй подозреваемый был каким-то образом замешан, мы просто не знаем, каким образом. Мы обнаружили винтовку на месте происшествия. Преступник, которого никто не опознал, прорезал забор, чтобы скрыться от металлоискателей и других охранников у входа на фестиваль", - уточняют полицейские.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли по меньшей мере три человека, около 11 пострадали. Причины ицидента выясняются.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 июля в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали.

 

 

 

В Нью-Йорке произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие В США восстановили смертную казнь на федеральном уровне
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба в Калифорниипроишествия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь