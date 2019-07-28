У Нью-Йорку сталася стрілянина, є загиблий та постраждалі

Ілюстративне фото (flickr.com/Palácio do Planalto)

Більше 10 людей постраждали

У Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина в Нью-Йорку, в результаті чого загинула одна людина та ще понад 10 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Daily News.

Як повідомляється, стрілянина сталася на вуличній вечірці в районі Бруклін вночі, 28 липня. За даними джерел, в результаті стрілянини загинула принаймні одна людина, ще щонайменше 11 осіб отримали поранення.

Інші джерела видання зазначають, що серед постраждалих є дитина.

Наразі американські правоохоронці проводять пошуки нападника. Детективи вже виявили зброю з якої стріляв зловмисник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях під час бійки між групою чоловіків сталася стрілянина. Правоохоронці встановлюють обставини події та імовірно причетних до неї осіб. Попередньо, поліцейські встановили одного з учасників інциденту.

Також РБК-Україна писало, що у місті Ірпінь (Київська область) під час конфлікту між співробітниками двох ритуальних компаній сталася стрілянина, в результаті чого одна людина отримала поранення.

Крім того, у суботу, 20 липня, у Києві поблизу станції "Академмістечко" невідомий з пістолета декілька разів вистрілив по рейсовому автобусу. За словами водія автобусу, інцидент стався через дорожній конфлікт з водієм Opel Vivaro щодо першочерговості проїзду. Водій Opel здійснив декілька пострілів в бік автобусу. Постраждалих немає.