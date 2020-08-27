ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стрілянина у Харківській області: нападників знайшли

Харківська область, Четвер 27 серпня 2020 21:13
Стрілянина у Харківській області: нападників знайшли
Фото: затримання нападників (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці розшукали автомобілі ймовірних нападників на мікроавтобус у Харківській області. Транспортні засоби перебувають на території області.

Про це РБК-Україна повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що нападників затримали у Красноградському районі.

"Вся група нападників була затримана", - уточнив він.

Фото: затримання нападників (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, сьогодні на автодорозі Київ-Харків невідомі обстріляли мікроавтобус.

Поліція в коментарі РБК-Україна розповіла, що в результаті стрілянини поблизу Люботина постраждали дві особи; також правоохоронці повідомили подробиці інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся