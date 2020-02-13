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У Києві поліція відкрила стрілянину на мосту Метро, затримуючи втікача

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 00:31
У Києві поліція відкрила стрілянину на мосту Метро, затримуючи втікача
Фото: затримання зловмисника в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Внаслідок стрілянини потерпілих та жертв немає, втікача затримали

У Києві ввечері в середу,12 лютого, спецпризначенці на мосту метро відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоби зупинити озброєного втікача. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

На території Дніпровського району працівники полку поліції особливого призначення номер 1 на Броварському проспекті зупинили автомобіль для перевірки документів. Один із правоохоронців помітив у салоні автомобіля пістолет. При цьому водій, спілкуючись із поліцейськими, помітно нервував, а згодом натиснув на педаль газу і почав утікати.

"У цей момент інший спецпризначенець застрибнув у машину правопорушника та намагався його зупинити. Наряд поліції почав переслідувати водія-втікача, при цьому його попередили про застосування табельної вогнепальної зброї для зупинки машини. Однак утікач не реагував на законні вимоги та попередження поліцейських. У результаті спецпризначенці зробили кілька пострілів по колесах автівки", - зазначили у поліції.

Фото: затримання зловмисника в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Утікача зупинили на мосту Метро. Ним виявився громадянин іншої держави, 1981 року народження. У салоні експерти виявили предмет, схожий на пістолет, який відправлять на експертизу.

Внаслідок застосування зброї ніхто не постраждав.

Нагадаємо, подібна історія трапилася в Києві 6 лютого. Тоді автомобіль Subaru вночі влаштував гонитву по лівому березі у Дарницькому районі та перестрілку з поліцією. Гонитва проходила поруч зі станціями метро "Осокорки", "Позняки", "Харківська". Також водій встиг проїхатися по Південному мосту у напрямку Борисполя. У салоні було двоє чоловіків. Одного з них затримала поліція, другий втік.

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