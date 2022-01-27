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Стрілянина на кордоні Киргизії і Таджикистану: мирні переговори не відбулися

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Бішкек, Четвер 27 січня 2022 21:15
Стрілянина на кордоні Киргизії і Таджикистану: мирні переговори не відбулися Фото: переговори про припинення стрілянини на кордоні Киргизії і Таджикистану не відбулися (lurer.am)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 27 січня повинні були пройти переговори представників Киргизії і Таджикистану щодо припинення вогню на кордоні. Однак вони не відбулися через триваючі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kg.

За даними видання, пізно ввечері відбулася друга телефонна розмова представників прикордонних служб Киргизії і Таджикистану - Уларбека Шаршеєва і Раджабалі Рамоналі. Йшлося про припинення вогню на кордоні. Сторони звинуватили один одного в продовженні обстрілів і стягуванні до зони конфлікту бойової техніки і військових.

Як зазначили в Киргизькій прикордонній службі, мали відбутися переговори губернаторів Баткенської області Киргизії та Согдійської області Таджикистану. Для цього сторони припинили вогонь.

Однак обстріли поновилися через 10 хвилин після того, як представник Киргизії не прийшов на зустріч. Киргизька сторона звинуватила Таджикистан в порушенні домовленості про припинення вогню і почала стріляти у відповідь.

Нагадавши, перестрілки на кордоні між військовими Киргизії і Таджикистану почалися ввечері 27 січня.

Причиною конфлікту став інцидент з автомобілями громадян Таджикистану, яких закидали камінням жителі одного з киргизьких прикордонних населених пунктів.

Останні дані про конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану - у матеріалі РБК-Україна.

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