На кордоні Киргизії і Таджикистану почалася стрілянина, є поранені

На кордоні Киргизії і Таджикистану ввечері 27 січня сталася перестрілка між військовими. В результаті інциденту є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 24.kg .

За його даними, вогонь відкривали прикордонники Киргизії і Таджикистану на ділянці в місцевості Торт-Кочо Баткенського району. Як зазначається, одна зі сторін застосовувала міномети і гранатомети. Відомо про трьох поранених таджицьких військових.

Обидві сторони на початку збройного конфлікту звинувачують один одного. На місце інциденту вже виїхали представники двох країн для деескалації ситуації.

Жителі прикордонних районів почали залишати свої будинки через перестрілку. Киргизія і Таджикистан стягують до кордону додаткові війська.