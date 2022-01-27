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Обстріли, евакуація і стягування техніки: що відбувається між Киргизією і Таджикистаном

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Бішкек, Четвер 27 січня 2022 19:48
Обстріли, евакуація і стягування техніки: що відбувається між Киргизією і Таджикистаном Фото: конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану (akipress.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На кордоні Киргизії і Таджикистану тривають перестрілки між військовими. З обох сторін є загиблі і поранені, в тому числі серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASIA-Plus і 24.kg.

Що зараз відбувається на кордоні

Як повідомляють місцеві жителі, обстріл на кордоні триває. Із прикордонних сіл евакуювали цивільних. У кількох населених пунктах відключили електрику.

Киргизія та Таджикистан звинувачують один одного у відмові припинити обстріл. При цьому наголошується, що у конфлікті застосовуються міномети та гранатомети.

Є поранені та загиблі

Повідомляється, що внаслідок попадання снаряда до житлового будинку загинув мешканець таджицького села Ходжа Ало. Поранення отримали 11 людей, у тому числі двоє військовослужбовців.

З киргизького боку повідомляють про поранення чотирьох військових. Дані про жертв та постраждалих серед цивільних не надходили.

Сторони заявляють про стягування техніки

Прикордонники Киргизії та Таджикистану переведені на посилений режим несення служби. До місця конфлікту стягуються військові підрозділи та техніка.

Місцева влада конфліктуючих сторін вживає всіх заходів для врегулювання ситуації. Очікується зустріч губернаторів Баткенської області Киргизстану та Согдійської області Таджикистану.

Нагадаємо, про перестрілку на кордоні між військовими Киргизії та Таджикистану стало відомо увечері 27 січня.

Причиною конфлікту став інцидент із автомобілями громадян Таджикистану. Їх закидали камінням в одному із киргизьких прикордонних населених пунктів.

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