Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана: мирные переговоры не состоялись
Вечером 27 января должны были пройти переговоры представителей Киргизии и Таджикистана по прекращению огня на границе. Однако они не состоялись из-за продолжающихся обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.kg.
По данным издания, поздним вечером состоялся второй телефонный разговор представителей пограничных служб Киргизии и Таджикистана - Уларбека Шаршеева и Раджабали Рамонали. Речь шла о прекращении огня на границе. Стороны обвинили друг друга в продолжении обстрелов и стягивании к зоне конфликта боевой техники и военных.
Как отметили в киргизской погранслужбе, должны были состояться переговоры губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Для этого стороны прекратили огонь.
Однако обстрелы возобновились через 10 минут после того, как представитель Киргизии не пришел на встречу. Киргизская сторона обвинила Таджикистан в нарушении договоренности о прекращении огня и начала стрелять в ответ.
Напомним, перестрелки на границе между военными Киргизии и Таджикистана начались вечером 27 января.
Причиной конфликта стал инцидент с автомобилями граждан Таджикистана, которых закидали камнями жители одного из киргизских приграничных населенных пунктов.
Последние данные о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана - в материале РБК-Украина.