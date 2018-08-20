Стрілянина в Харкові: з'явилося відео з холу міськради

Стрілянина в міськраді Харкова сталася вчора

Опубліковано відео стрілянини, яка сталася вчора, 19 серпня 2018 року, в будівлі Харківської міської ради. Відео опублікувало місцеве видання NewsRoom.

Так, на відео видно, як зловмисник, перебуваючи в будівлі міськради Харкова, поранив одного з охоронців і зробив кілька пострілів, після чого вийшов з будівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція розглядає кілька версій причин, через які сталася стрілянина біля міськради Харкова. Так, розглядається вбивство з хуліганських спонукань, на грунті особистих неприязних відносин з охоронцями закладу, а також пов'язане з діяльністю міської влади.

Крім того, поліція не виключає, що до стрілянини в Харкові міг бути причетним ще один чоловік.

Відзначимо, стрілянина в Харкові сталася вчора, 19 серпня. Невідомий чоловік відкрив стрілянину біля міськради Харкова, поранив охоронця, після чого зайшов в будівлю мерії, а коли вийшов - вистрілив в поліцейського, від отриманого поранення правоохоронець помер. Поліція ліквідувала стрілка, на даний момент проводиться близько 30 експертиз, також правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.