Стрілянина у центрі Харкова: загинув поліцейський
Невідомий відкрив вогонь по поліцейським в центрі Харкова
У центрі Харкова невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харкова.
Повідомляється, що патрульні застосували табельну зброю і знешкодили стрілка.
Начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех заявив, що патрульні застосували табельну вогнепальну зброю і знешкодили нападника. Наразі його особа встановлюється. В результаті події в лікарню з вогнепальними раненими були доставлені охоронець міськради і поліцейський.
Проте, незважаючи на зусилля медиків поліцейський помер. Інший поранений знаходиться в стабільному важкому стані.
Зазначено, що за фактом події відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охранеобщественного порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину
У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину Відео до матеріалу: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/u-czentri-xarkova-nevidomij-vchiniv-strilyaninu/Опубліковано Поліція Харківської області Неділя, 19 серпня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала чоловіка, який з пістолета стріляв по вікнах житлових будинків.