Стрілянина у центрі Харкова: загинув поліцейський

Невідомий відкрив вогонь по поліцейським в центрі Харкова

У центрі Харкова невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харкова.

Повідомляється, що патрульні застосували табельну зброю і знешкодили стрілка.

Начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех заявив, що патрульні застосували табельну вогнепальну зброю і знешкодили нападника. Наразі його особа встановлюється. В результаті події в лікарню з вогнепальними раненими були доставлені охоронець міськради і поліцейський.

Проте, незважаючи на зусилля медиків поліцейський помер. Інший поранений знаходиться в стабільному важкому стані.

Зазначено, що за фактом події відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охранеобщественного порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Фото: стрілянина у Харкові

У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину Відео до матеріалу: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/u-czentri-xarkova-nevidomij-vchiniv-strilyaninu/ Опубліковано Поліція Харківської області Неділя, 19 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала чоловіка, який з пістолета стріляв по вікнах житлових будинків.