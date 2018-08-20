Стрельба в Харькове: появилось видео из холла горсовета

Стрельба в горсовете Харькова произошла вчера

Опубликовано видео стрельбы, которя произошла вчера, 19 августа 2018 года, в здании Харьковского городского совета. Видео опубликовало местное издание NewsRoom.

Так, на видео видно, как злоумышленник, находясь в здании горсовета Харькова, ранил одного из охранников и произвел несколько выстрелов, после чего вышел из здания.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция рассматривает несколько версий причин, по которым произошла стрельба возле горсовета Харькова. Так, рассматривается убийство из хулиганских побуждений, на почве личных неприязненных отношений с охранниками учреждения, а также связанное с деятельностью городской власти.

Кроме того, полиция не исключает, что к стрельбе в Харькове мог быть причастен еще один человек.

Отметим, стрельба в Харькове произошла вчера, 19 августа. Неизвестный мужчина открыл стрельбу у горсовета Харькова, ранил охранника, после чего зашел в здание мэрии, а когда вышел - выстрелил в полицейского, от полученного ранения правоохранитель скончался. Полиция ликвидировала стрелка, на данный момент проводится около 30 экспертиз, также правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.