Стрілянина в Броварах: 20 підозрюваних взяли під варту

Аваков зазначив, що на черзі організатори злочину
Вже 20 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту. Сьогодні о 10:00 суд обиратиме запобіжний захід ще одному підозрюваному.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Міністр зазначив, що на черзі організатори злочину і слідство продовжується.
"Отже, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно - до затримання", - написав він.
Нагадаємо, минулої п'ятниці в Броварах сталась масова перестрілка, в ході якої постраждали троє людей. Тоді було затримано десятки людей, зокрема 23 особам було оголошено про підозру.
Пізніше стало відомо, що перестрілка у Броварах сталася вранці 29 травня через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.
Крім того, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах.
Також повідомлялося, що в конфлікті брали участь близько 100 осіб.
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Автор: Анастасия Рокитна