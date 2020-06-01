Стрілянина в Броварах: 20 підозрюваних взяли під варту

Фото: засідання суду (facebook.com/UA.National.Police)

Аваков зазначив, що на черзі організатори злочину

Вже 20 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту. Сьогодні о 10:00 суд обиратиме запобіжний захід ще одному підозрюваному.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що на черзі організатори злочину і слідство продовжується.

"Отже, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно - до затримання", - написав він.

Нагадаємо, минулої п'ятниці в Броварах сталась масова перестрілка, в ході якої постраждали троє людей. Тоді було затримано десятки людей, зокрема 23 особам було оголошено про підозру.

Пізніше стало відомо, що перестрілка у Броварах сталася вранці 29 травня через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.

Крім того, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах.

Також повідомлялося, що в конфлікті брали участь близько 100 осіб.

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Автор: Анастасия Рокитна