ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Председательство России в ООН: США снизили уровень представительства в организации

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 01:06
Председательство России в ООН: США снизили уровень представительства в организации Фото: США снизили уровень представительства из-за председательства РФ в Совбезе ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки снизили уровень своего представительства в Совете безопасности ООН во время председательства России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Соединенные Штаты изменили стратегию поведения в Совбезе Организации Объединенных Наций, когда Россия на ротационной основе возглавила орган. Американцы будут направлять на заседание дипломатов низшего ранга, чем посол.

"Это безумие, что Россия является постоянным членом Совбеза после того, как он грубо нарушил Устав ООН. Это действительно одно из многих проявлений того, что Совбез и ООН в целом нуждаются в реформировании", - отметила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд .

Председательство в Совбезе меняется ежемесячно, поочередно между его членами. В мае эту роль будет исполнять Швейцария, в июне - ОАЭ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совбез ООН необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда Россию.

Напомним, российских журналистов, сопровождавших главу МИД Лаврова, не пустили в США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой