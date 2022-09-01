У Страткомі показали знищення техніки росіян за допомогою "Байрактарів"

Українські військові знищили кілька одиниць російської військової техніки за допомогою ударних безпілотників "Байрактар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео знищення ворожої техніки, які оприлюднив СтратКом.
У першому відео можна помітити, як українські військові за допомогою "Байрактара" знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація".
При цьому на другому відео бійці ЗСУ успішно "відпрацювали" по міномету 2Б25 "Буревісник" і вантажному автомобілю "Урал", в якому знаходилися ворожі боєприпаси.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48350 військових.
Також ми писали, що у Донецькій області прикордонники вдарили по окупантах і знищили ворожий склад боєприпасів.
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