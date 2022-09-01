У Страткомі показали знищення техніки росіян за допомогою "Байрактарів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео знищення ворожої техніки, які оприлюднив СтратКом.

При цьому на другому відео бійці ЗСУ успішно "відпрацювали" по міномету 2Б25 "Буревісник" і вантажному автомобілю "Урал", в якому знаходилися ворожі боєприпаси.

У першому відео можна помітити, як українські військові за допомогою "Байрактара" знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48350 військових.

Також ми писали, що у Донецькій області прикордонники вдарили по окупантах і знищили ворожий склад боєприпасів.

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