Стратегію розвитку ОПК необхідно розробити в стислі терміни, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про необхідність розробки в максимально стислі терміни стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК). Зміни роботи ОПК і трансформація концерну "Укроборонпром" є пріоритетними, які поставив президент.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Данілова, розробка стратегії розвитку ОПК передбачена Стратегією національної безпеки України.

"Єдина узгоджена позиція по трансформації концерну має стати частиною стратегії. Нам треба працювати максимально швидко, залучати до цієї роботи науковців та представників приватного сектору, профільного парламентського комітету. Це співробітництво в інтересах держави", - заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що під час трансформації "Укроборонпрому" необхідно зосередити зусилля на забезпечення Збройних сил України сучасною високоякісною продукцією українського виробництва, розвитку науки і сучасних технологій, а також збереження інтелектуальної власності підприємств концерну.

Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України.

Раніше РБК-Україна писало, що Данілов незадоволений виконанням указів президента щодо реформування ОПК.

Відзначимо, "Укроборонпром" планують ліквідувати в наступному році. Вчора Кабмін погодив передачу 18 підприємств концерну на приватизацію.