Кабмін погодив приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому"

Фото: у "Укроборонпрому" забрали 18 заводів (ukroboronprom.com.ua)

Кабінет міністрів України погодив передачу 18 підприємств "Укроборонпрому" на приватизацію. Їх передали Фонду державного майна.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

У пояснювальній записці говориться, що приватизація цих об'єктів необхідна для вдосконалення системи управління ОПК. Ці підприємства не задіяні у виконанні Державного оборонного замовлення, а також не включені в коопераційні ланцюжки з виробництва озброєнь і військової техніки.

Загальна вартість активів цих об'єктів становить 280 млн гривень. До сфери управління Фонду держмайна для подальшої приватизації передаються:

171 Чернігівський ремонтний завод Рівненський автомобільний ремонтний завод НДІ "Буран" Вінницький авіаційний завод - ВІАЗ Спеціальне конструкторське бюро "Молнія" Український радіотехнічний інститут Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання "Укроборонлізинг" Центральне конструкторське бюро "Ізумруд" Івано-Франківський котельно-зварювальний завод Харківський завод транспортного устаткування Запорізький автомобільний ремонтний завод Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут Центральний НДІ навігації і управління Завод "Квант" Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння "Укроборонресурсы" Херсонський завод "Судмаш"

Фото: перелік об'єктів для приватизації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" припинить своє існування в наступному році. Його мають намір розділити на кілька холдингових компаній.

Минулого тижня екс-голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва призначили директором "Укроборонпрому".