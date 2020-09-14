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Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 17:46
Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки. Документ визначає основні напрями державної політики у цій сфері.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Стратегія закріплює, що Україна прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку.

Документ грунтується на трьох основних принципах державної політики в сфері національної безпеки:

  • стримування - розвиток оборонних і можливостей для запобігання збройної агресії проти України;
  • стійкість - здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін середовища безпеки і підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх вразливостей;
  • взаємодія - розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з ЄС, НАТО та їх державами-членами, США; прагматичну співпрацю з іншими державами і міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Пріоритетами національних інтересів визначено: відстоювання незалежності і суверенітету; відновлення територіальної цілісності; розвиток людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.

У Стратегії також враховано останні зміни ситуації в сфері національної безпеки і оборони, пов'язані зі світовою економічною кризою, поширенням COVID-19, а також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що якщо Україні не вдасться домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі, то Києву доведеться вдатися до інших рішень.

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