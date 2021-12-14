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Стратегія України виключає позаблоковий статус, - Кулеба

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Києва, Вівторок 14 грудня 2021 10:49
Стратегія України виключає позаблоковий статус, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що затверджена Стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним з ключових напрямків прагнення в НАТО і ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час представлення пріоритетів зовнішньої політики країни.

"Затверджена стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України та визначає одним із ключових напрямків прагнення до НАТО та ЄС. Стратегія залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що одним з шести напрямків стратегії є "продовження курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічницею держсекретаря США Ентоні Блінкеном Європі та Євразії Карен Донфрід. В ході бесіди вони узгодили позиції перед її візитом до Росії.

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