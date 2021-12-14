Стратегія України виключає позаблоковий статус, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що затверджена Стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним з ключових напрямків прагнення в НАТО і ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час представлення пріоритетів зовнішньої політики країни.

"Затверджена стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України та визначає одним із ключових напрямків прагнення до НАТО та ЄС. Стратегія залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість", - зазначив він. Кулеба зазначив, що одним з шести напрямків стратегії є "продовження курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО".