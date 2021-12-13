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Україна і США узгодили позиції перед візитом помічниці держсекретаря в Росію

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 21:24
Україна і США узгодили позиції перед візитом помічниці держсекретаря в Росію Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба і помічниця держсекретаря США Карен Донфрід (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічницею держсекретаря США Ентоні Блінкеном Європі та Євразії Карен Донфрід. В ході бесіди вони узгодили позиції перед її візитом до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Під час зустрічі з Донфрід Кулеба нагадав про принцип: "ніяких рішень по Україні без України". Представник Держдепартаменту погодилася з українським міністром.

Співрозмовники узгодили позиції України і США напередодні візиту Донфріт до Москви. Зокрема, вона підтвердила готовність Вашингтона і європейських союзників ввести в дію комплексний пакет стримування Росії від нового етапу агресії проти України.

Кулеба підкреслив прихильність України до врегулювання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом. Міністр також привітав залучення США до переговорів щодо мирного вирішення збройного конфлікту.

В ході бесіди Кулеба розповів про способи виконання мінських угод. Зокрема, міністр зазначив, що кроки Росії у сфері безпеки і гуманітарних питаннях могли б знизити напругу і розблокувати процес мирного врегулювання.

Нагадаємо, Карен Донфрід відвідає Росію 14-15 грудня. Очікується, що вона зустрінеться із заступником глави адміністрації російського президента Дмитром Козаком.

Зазначимо, РБК-Україна повідомляло про те, що, які питання підніме Донфрід під час свого візиту до Росії.

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Дмитро Кулеба Сполучені Штати Америки Російська Федерація
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