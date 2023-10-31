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Стратегия США. Израиль будет точечно зачищать боевиков ХАМАС, - эксперт

Фото: Израиль будет точечно зачищать боевиков ХАМАС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко, Милан Лелич

Израиль, вероятно, будет действовать аккуратно в ходе своей операции в Секторе Газа. Армия займется точечной зачисткой боевиков ХАМАС.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Вероятно, это не будет тотальная месть с наказанием всех и вся. ЦАХАЛ будет действовать осторожно, разбивая Газу на отдельные сектора, перекрывать север и юг, разрушать тоннели и подземную инфраструктуру ХАМАС. Я бы назвал это точечной зачисткой, неспешной, чтобы нанести максимальный ущерб террористам", - рассказал эксперт.

По его словам, Армия обороны Израиля будет действовать примерно таким же способом, как американцы действовали по отношению к "Аль-Каиде" и "Исламскому государству".

"Всем понятно, что уничтожить ХАМАС можно, но что дальше? Те же американцы сначала уничтожили "Аль-Каиду", затем ИГИЛ, однако радикальный исламизм никуда не делся. Проблема в том, что и после операции в Секторе Газа могут появиться другие радикалы", ­- добавил Фесенко.

Операция Израиля против ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, они похищали и убивали как военных, так и мирных жителей. Террористы публиковали видео своих зверств в соцсетях. 

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против боевиков. На первом этапе военные оттеснили боевиков с территории страны, после чего по Сектору Газа был нанесен ряд ударов. 

Сейчас израильские военные начинают наземную операцию. Они уже ведут бои с ХАМАС в подземных тоннелях под Сектором Газа

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