UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стратегія США. Ізраїль буде точково зачищати бойовиків ХАМАС, - експерт

Фото: Ізраїль точково зачищатиме бойовиків ХАМАС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко, Мілан Лєліч

Ізраїль, ймовірно, діятиме акуратно під час своєї операції у Секторі Газа. Армія займеться точковою зачисткою бойовиків ХАМАС.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

"Ймовірно, це не буде тотальна помста з покаранням усіх і вся. ЦАХАЛ діятиме обережно, розбиваючи Газу на окремі сектори, перекриватиме північ і південь, руйнуватиме тунелі та підземну інфраструктуру ХАМАС. Я б назвав це точковою зачисткою, неспішною, щоб завдати максимальної шкоди терористам", - розповів експерт.

За його словами, Армія оборони Ізраїлю діятиме приблизно у такий самий спосіб, як американці діяли стосовно "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

"Усім зрозуміло, що знищити ХАМАС можна, але що далі? Ті ж американці спочатку знищили "Аль-Каїду", потім ІДІЛ, проте радикальний ісламізм нікуди не подівся. Проблема в тому, що після операції в Секторі Газа можуть з'явитися інші радикали" , - додав Фесенко.

Операція Ізраїлю проти ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, вони викрадали та вбивали як військових, так і мирних жителів. Терористи публікували відео своїх звірств у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти бойовиків. На першому етапі військові відтіснили бойовиків з території країни, після чого по Сектору Газа було завдано кількох ударів.

Зараз ізраїльські військові розпочинають наземну операцію. Вони вже ведуть бої з ХАМАС у підземних тунелях під Сектором Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльПалестинаСектор Газа