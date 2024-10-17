Стратегия Путина на победу путем затягивания войны может не сработать, - ISW

Нынешняя теория победы российского диктатора Владимира Путина направлена на затягивание войны и базируется на убеждении, что его армия сможет выиграть войну на истощение. Однако эти планы могут потерпеть сокрушительное поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин и российское военное командование обязали российских военных в течение года вести наступательные действия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины. Эта кампания призвана истощить Вооруженные силы и не позволить им накопить необходимую живую силу и материально-технические средства для проведения контрнаступательных операций.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий в качестве стратегического приоритета. Они продемонстрировали свою толерантность к длительным наступательным операциям, приводящим к постепенному, ползучему продвижению, далекому от запланированных оперативных целей", - говорится в отчете.

Также в ISW отметили, что российские военные сейчас пытаются ликвидировать угрозу со стороны ВСУ в Курской области и одновременно продолжают наступательное давление на востоке Украины, преследуя свои давние оперативные цели.

Борьба за доминирование на театрах военных действий

Аналитики Института убеждены, что интенсифицированная наступательная операция российских военных летом 2024 года для захвата города Покровск и сокращения более широкого украинского выступления на западе Донецкой области, вероятно, достигнет кульминации в ближайшие месяцы.

В то же время, аналитики прогнозируют, что несмотря на состояние боеспособности российских войск, военное командование РФ, вероятно, будет продолжать привлекать свою армию к общим стратегическим усилиям, направленным на удержание инициативы на всем театре военных действий и истощение ВСУ задолго до этой оперативной кульминации.

"Теория победы Путина основывается на том, что войска РФ будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности. Однако эти изнурительные штурмы, вероятно, настолько ухудшат состояние российской живой силы и техники, что российские войска будут вынуждены снизить темпы наступления по крайней мере на отдельных участках фронта. Это позволит ВСУ посоревноваться и, вероятно, перехватить инициативу на поле боя на этих территориях", - говорится в отчете.

Угроза ресурсного истощения

Аналитики также предполагают, что средне- и долгосрочные ограничения военного потенциала и военно-промышленного производства России, подорвут способность страны поддерживать последовательные наступательные операции, направленные на затягивание войны и истощение Украины.

В ISW наблюдают постоянное тотальное увеличение финансовых стимулов, которые правительство РФ предлагает за заключение военного контракта с Министерством обороны. Это свидетельствует о том, что Россия исчерпывает резервы добровольцев, желающих служить и участвовать в войне.

"Российские власти обеспокоены тем, что текущие усилия по набору добровольцев демонстрируют все меньшие результаты. И что Путин по-прежнему стремится избежать еще одного частичного мобилизационного призыва резервистов на фоне проблем с формированием Вооруженных сил", - говорится в отчете.

В Институте не исключают, что Путин может провести еще одну волну частичной мобилизации, похожей на осень 2022 года. Однако, скорее всего, он сделает это только под сильным давлением или после того, как нынешняя криптомобилизационная кампания потерпит серьезный провал.

"Российские наступательные операции в Украине привели к существенным техническим потерям, особенно бронетехники. И военно-промышленные мощности, вероятно, не смогут заменить эти потери в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Россия сейчас полагается на восстановление больших, но ограниченных запасов техники времен СССР, чтобы заменить существенные потери в Украине. И эти запасы все более быстрыми темпами истощаются", - говорится в отчете.

В ISW также напомнили, что Россия использует партнерские отношения с Северной Кореей и Ираном для приобретения боеприпасов и военной техники, а также сотрудничает с Китаем для приобретения критически важных компонентов для оборонного производства. Однако эти международные закупки не смогут удовлетворить все потребности России в материально-технических средствах для войны в Украине.

"Похоже, Путин так же неохотно проводит полномасштабную экономическую мобилизацию, как и очередную волну мобилизации личного состава. Остается непонятным, позволят ли критические узкие места и обострение дефицита рабочей силы России, быстро и полностью мобилизовать свою экономику на необходимый для военных действий уровень", - отмечается в отчете ISW.