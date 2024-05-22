Швеция усилила оборону острова в Балтийском море из-за России

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"Готланд - это шведская территория, поэтому Швеция обязана ее защищать, а Готланд имеет право на защиту. Были времена, когда мы сокращали свое военное присутствие на Готланде настолько, что там оставались только добровольческие силы внутренней обороны. Эти мирные времена прошли", - заявил он.

Бюден добавил, что война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и Швеции пришлось серьезно перевооружить Готланд.

"Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если ситуация с угрозой возрастает. Тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. На данный момент это мы", - добавил он.

Главнокомандующий ВС Швеции подчеркнул, что Готланд находится под защитой военных и при необходимости они могут использовать остров для наступательных операций.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и контролировал происходящее на поверхности и под поверхностью. С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это станет концом мира и стабильности в Северном и Балтийском регионах", - подчеркнул он.

В то же время он выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин смотрит на Готланд обоими глазами.

"Цель Путина - получить контроль над Балтийским морем. Возможно, он также следит за Аландским архипелагом. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах из Балтийского моря. Для Путина, как и для нас, важно, чтобы Балтийское море оставалось открытым и безопасным", - заявил он.

Бюден добавил, что если Россия возьмет Балтийское море под свой контроль и перекроет его, то это окажет огромное влияние как на Швецию, так и на все другие страны, граничащие с Балтийским морем.

"Мы не должны допустить этого. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он пугает членов НАТО", - подчеркнул военный.