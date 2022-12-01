"Стратегические цели Кремля неизменны". Минобороны сделало заявление о ракетных ударах

"Стратегические цели Кремля по отношению к Украине остались неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы путем нанесения массированных ударов по инфраструктурным объектам", - заявила Маляр.

По ее словам, с целью дестабилизации обстановки в Украине враг будет продолжать наносить ракетные удары.

Она подчеркнула, что наибольшая активность врага сейчас на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Поэтому с большой вероятностью оккупанты будут вести наступательные направления на Донецком направлении.

Маляр также рассказала, что в настоящее время Россия осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность частей и подразделений, а также продолжает формирование новых соединений и частей с привлечением мобилизованного личного состава для их дальнейшей переброски в Украину.

Напомним, ранее власти предупреждали о тяжелой неделе, россияне могут готовиться нанести очередной массированный удар по Украине, чтобы еще больше навредить энергосистеме.

Добавим, в украинской разведке объясняют, почему же враг пока "не торопится", сейчас РФ разведывает цели и готовит свои ракеты к применению.

Тем временем в ОК "Юг" предупреждают, что Россия может давить на Украину сообщениями об "решающей ракетной атаке", чтобы запугать население.

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