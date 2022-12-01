UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Стратегічні цілі Кремля незмінні". Міноборони зробило заяву щодо ракетних ударів

Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Стратегічні цілі Кремля щодо України залишаються незмінними. Росіяни зосередилися на знищенні української енергетики, а тому далі битимуть ракетами по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"Стратегічні цілі Кремля щодо України залишилася незмінними. Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи шляхом завдання масованих ударів по інфраструктурних об'єктах", - заявила Маляр.

За її словами, з метою дестабілізації обстановки в Україні ворог продовжуватиме завдавати ракетні удари.

Вона підкреслила, найбільша активність ворога зараз на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Тож і з великою ймовірністю окупанти вестимуть наступальні напрямки на Донецькому напрямку.

Маляр також розповіла, що наразі Росія здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність частин та підрозділів, а також продовжує формування нових зʼєднань і частин із залученням мобілізованого особового складу для їх подальшого перекидання в Україну.

Нагадаємо, раніше влада попереджала про важкий тиждень, адже росіяни можуть готуватися завдати чергового масованого удару по Україні, щоб ще більше нашкодити енергосистемі.

Додамо, в українській розвідці пояснюють, чому ж ворог поки "не квапиться", зараз РФ розвідує цілі та готує свої ракети до застосування.

Тим часом в ОК "Південь" попереджають, Росія може тиснути на Україну повідомленнями про "вирішальну ракетну атаку", аби залякати населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Україниракетный удар