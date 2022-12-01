"Стратегічні цілі Кремля незмінні". Міноборони зробило заяву щодо ракетних ударів

"Стратегічні цілі Кремля щодо України залишилася незмінними. Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи шляхом завдання масованих ударів по інфраструктурних об'єктах", - заявила Маляр.

За її словами, з метою дестабілізації обстановки в Україні ворог продовжуватиме завдавати ракетні удари.

Вона підкреслила, найбільша активність ворога зараз на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Тож і з великою ймовірністю окупанти вестимуть наступальні напрямки на Донецькому напрямку.

Маляр також розповіла, що наразі Росія здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність частин та підрозділів, а також продовжує формування нових зʼєднань і частин із залученням мобілізованого особового складу для їх подальшого перекидання в Україну.

Нагадаємо, раніше влада попереджала про важкий тиждень, адже росіяни можуть готуватися завдати чергового масованого удару по Україні, щоб ще більше нашкодити енергосистемі.

Додамо, в українській розвідці пояснюють, чому ж ворог поки "не квапиться", зараз РФ розвідує цілі та готує свої ракети до застосування.

Тим часом в ОК "Південь" попереджають, Росія може тиснути на Україну повідомленнями про "вирішальну ракетну атаку", аби залякати населення.

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