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Новая волна жары вскоре накроет Украину: синоптик назвала дату

15:10 12.08.2026 Ср
1 мин
Однако эта жара будет немного легче
aimg Татьяна Степанова
Новая волна жары вскоре накроет Украину: синоптик назвала дату Фото: новая волна жары вскоре накроет Украину (Getty Images)
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В Украине до конца недели удержится комфортная температура, а 16-17 августа вернется жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталья Диденко.

По словам Диденко, свежая воздушная масса, зашедшая в тыл холодного атмосферного фронта, практически не давшего никакого дождя, будет радовать украинцев всю неделю.

Завтра, 13 августа, и до субботы включительно дневная температура воздуха будет колебаться в районе +22+26 градусов.

"А уже с воскресенья-понедельника снова вернется жара. Однако будет немного шамкать старческими зубами - ведь ночью август имеет значительно более низкие градусы, атмосфера будет поставлять приятную прохладу", - отметила синоптик.

Новая волна жары вскоре накроет Украину: синоптик назвала дату

Фото: новая волна жары вскоре накроет Украину (инфографика РБК-Украина)

В то же время, дождями пока и не пахнет - над Украиной все время будет зависать антициклон.

В Киеве 13 августа и вплоть до конца недели - сухо, солнечно и +22+25 градусов. Уже в воскресенье станет теплее до +28 градусов, а с понедельника в столице возобновится жара.

Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, что мощная волна жары постепенно отступает от Украины, а на смену ей приходит атмосферный фронт с дождями и грозами.

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