Комфортная температура, без дождя: какой будет погода в Украине сегодня
07:00 13.08.2026 Чт
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Где будет теплее всего?
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 13 августа (Getty Images)
В Украине сегодня, 13 августа, ожидается теплая погода 0 до +30°. В то же время, дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 21-26 °, в Закарпатье до 30 °.
Фото: какой будет погода в Украине 13 августа (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине до конца недели удержится комфортная температура, а уже 16-17 августа вернется жара.