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Главная » Жизнь » Общество

Комфортная температура, без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 13.08.2026 Чт
1 мин
Где будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
Комфортная температура, без дождя: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 13 августа (Getty Images)
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В Украине сегодня, 13 августа, ожидается теплая погода 0 до +30°. В то же время, дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26 °, в Закарпатье до 30 °.

Комфортная температура, без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 13 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине до конца недели удержится комфортная температура, а уже 16-17 августа вернется жара.

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