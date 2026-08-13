Комфортная температура, без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 13 августа (Getty Images)

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В Украине сегодня, 13 августа, ожидается теплая погода 0 до +30°. В то же время, дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26 °, в Закарпатье до 30 °. Фото: какой будет погода в Украине 13 августа (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 21-26 °, в Киеве около 25 °.